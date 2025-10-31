Con profesionales de todo el país, se lleva adelante el Congreso de Medicina Familiar en Brown

Comenzó este miércoles y se extenderá hasta hoy. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el intendente Mariano Cascallares estuvieron presentes en la apertura. Los detalles.

Almirante Brown es sede del XXIII Congreso Nacional de Medicina Familiar y General. Se trata de un encuentro que reúne a especialistas y referentes de todo el país para reflexionar sobre los desafíos actuales de la atención primaria y fortalecer las redes de salud.

Sobre el evento

La apertura contó con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el intendente Mariano Cascallares. Estos destacaron la importancia de fortalecer el rol de la medicina familiar en el sistema sanitario tanto nacional como provincial y local.

El Congreso está organizado por la Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG). Comenzó este miércoles 29 y se extenderá hasta hoy, 31 de octubre, en la Casa de la Cultura de Adrogué. Se desarrolla bajo el lema “Promoviendo el cuidado de la salud en tiempos de sobreinformación”.

Durante las tres jornadas, se abordan temáticas vinculadas a la salud planetaria, la medicina integrativa y espiritualidad, el cuidado del equipo de salud, la producción científica y el pensamiento crítico.

Además, se analiza el impacto de la sobreinformación y la inteligencia artificial en la práctica médica, así como la gestión y la inserción de la medicina familiar y comunitaria en los sistemas sanitarios.

“Estamos muy orgullosos de que Almirante Brown sea sede de este Congreso tan relevante, que pone en valor la mirada integral de la salud y el trabajo cotidiano de los equipos en los barrios y centros de atención. Desde nuestro Municipio seguimos acompañando los profesionales que día a día construyen una salud pública más humana y cercana”, expresó Cascallares.

Debido a la importancia de este encuentro, el Concejo Deliberante local lo declaró de Interés Municipal y Sanitario. Lo hizo mediante la Ordenanza Nº 13.752.

¿Quiénes participaron?

Del acto de apertura también fueron parte las presidentas del Congreso y de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, Gabriela Di Groce, y la de la FAMFyG, Karin Kopitowski. También el titular del HCD, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Salud, Walter Gómez, entre otras autoridades y profesionales de todo el país y de América Latina.