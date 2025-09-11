Siguen las obras de infraestructura en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué

Las tareas se realizan en los techos, el sector de quirófanos y en Terapia Intensiva Pediátrica. Además, se sumó un grupo electrógeno. Conocé más.

Desde hace meses, avanzan importantes obras de infraestructura en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Los trabajos son ejecutados entre el Municipio y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué se realiza?

Actualmente, se está llevando adelante la refacción integral de los techos de todo el nosocomio. Esta tarea incluye la impermeabilización, reparación de filtraciones y el reacondicionamiento de estructuras.

Además, como parte de la renovación de los quirófanos, se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación y se están realizando mejoras en los sistemas de ventilación.

Paralelamente, se efectúa la puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Allí se avanza con la reparación e incorporación de compresores de aire. Además de las cañerías de gases medicinales, la colocación de cielorrasos y la pintura en general.

Finalmente, se sumó un grupo electrógeno para garantizar la continuidad de los servicios que brinda este hospital browniano. "Destacamos la renovación que estamos efectuando en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia. Se continuará extendiendo para brindarle una atención cada vez de mejor calidad a nuestros vecinos", indicó el intendente Mariano Cascallares.