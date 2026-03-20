Con propuestas para toda la familia, llega un nuevo encuentro de emprendedores a Longchamps

Los stands se instalarán hasta el domingo. ¿Dónde visitarlos?
El Circuito de la estación de Longchamps será escenario de una nueva edición del “Encuentro de Emprendedores y Gastronomía”. Se trata de una propuesta pensada para disfrutar en familia que reunirá a productores locales, artesanos y una amplia oferta gastronómica.
Comenzó este jueves y se extenderá hasta este domingo 22, inclusive. Estará en el predio ubicado en la intersección de Aviación y Davel. Arrancará a las 11 y se extenderá hasta la medianoche.
Los vecinos podrán recorrer distintos puestos de emprendedores, conocer productos artesanales y degustar diversas opciones gastronómicas. Además, habrá juegos y actividades recreativas para todas las edades.
Es organizada por el Municipio, a través del Instituto de la Economía Social y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. La misma busca impulsar el trabajo de los emprendedores locales y generar un punto de reunión para los vecinos.
🎮 Momento Nintendo: inauguraron un mural de Súper Mario Bros en Longchamps 👇#Longchamps https://t.co/fCgwnnVWOG
— Noticias De Brown (@debrownweb) March 19, 2026