Con récord de inscriptos, se llevó adelante la carrera de bomberos “Brown Corre”

Se realizó el domingo. Los competidores partieron desde la Plaza Brown. El intendente Mariano Cascallares acompañó el evento. Toda la información.

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown realizó la segunda edición de la competencia solidaria “Brown Corre”. La misma contó con la participación de más de 650 inscriptos, superando la convocatoria anterior.

¿Cómo fue?

El intendente Mariano Cascallares y el equipo municipal acompañaron el evento. Este incluyó dos circuitos, de 3 y 7 kilómetros, con puestos de hidratación y un sector de masajes. Además, se desarrollaron categorías especiales de inclusión y otra para integrantes de los destacamentos, los cuales compitieron con equipo estructural.

El punto de partida fue a las 8 hs desde la Plaza Brown. Ambos recorridos se realizaron por las calles del casco histórico de Adrogué. También participaron los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, Avellaneda y Glew, quienes formaron parte de una categoría especial.

Los ganadores

Cada corredor contó con un dorsal con chip que permitió el registro automático de sus tiempos. En cuanto a los resultados, en la carrera general de 3 km se consagraron Julián Padilla, Eliseo Centurión y Kevin Arozamena. En 3 km damas, las ganadoras fueron Aixa Yapuchura, Clara Kraglievich y Natalia Coliague.

Por otra parte, en “Inclusión” subieron al podio Gerardo Centurión, Eva Sabrina Costa y Cristian Fisher. En “Bomberos con equipo estructural”, los primeros lugares fueron para Federico Silvestre, Matías Giménez y Cristian Morano.

En tanto, en los 7 km “Caballeros”, se impusieron Gabriel Jallile, Gonzalo Silva y Alejandro Acuña; y en “Damas” se consagraron Aldana Camila Romero, Maira Peykovich y Karina Do Rego.

Acompañamiento

En Almirante Brown, desde el inicio de la gestión actual, se estableció una Retribución Mensual Automática y Directa para los bomberos. Se busca con ello que puedan cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento, realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal.

“Acompañamos a nuestros queridos Bomberos Voluntarios en este hermoso evento, donde estuvimos junto a una gran cantidad de vecinos disfrutando del deporte y sumando a una causa solidaria para quienes nos cuidan todos los días”, sostuvo Cascallares.

De la jornada también participaron integrantes del equipo municipal como Paula Eichel; el presidente del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, el concejal Martín Borsetti. También el director general de Deportes, Juan Crupi, y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi.