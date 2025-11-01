Para recaudar fondos, Bomberos Voluntarios realizará una maratón en las calles de Adrogué

“¡Vení a correr con los que corren por vos!”, afirmaron desde la entidad. Conocé cómo anotarte.

Por segunda vez, el cuerpo bomberil local realizará la maratón “Bomberos Brown Corre”. El objetivo es incentivar el deporte y recaudar fondos para sus labores diarias. Para que todos puedan participar, habrá varias categorías en las distancias de 3 km y 7 km.

¿Cuándo y dónde?

El evento deportivo se llevará adelante el domingo 9 de noviembre. La largada está pactada para las 8 hs. Tendrá como escenario a la plaza Brown de Adrogué.

Según indicaron desde la organización, cada distancia tendrá diferentes costos de inscripción:

3 km: $14 mil sin remera (la opción con la prenda está agotada)

$14 mil sin remera (la opción con la prenda está agotada) 3k personas con discapacidad – atletismo asistido: $18 mil con camiseta y $14 sin la misma

$18 mil con camiseta y $14 sin la misma 3 km bomberos con equipo estructural: $17 mil

$17 mil 7 km: $17 mil sin la remera (la alternativa con la prenda esta se agotó)

Todos los inscriptos participarán también por distintos sorteos con su número de dorsal, a la vez que recibirán una medalla finisher. En tanto, habrá premiación para los primeros puestos de cada categoría.

Por otro lado, los vecinos que se acerquen podrán disfrutar de una demostración de brigadas (K9/altura) y una exposición del camión escalante. Asimismo, se llevarán a cabo una feria del plato a cargo de la escuela de cadetes.

“¡Vení a correr con los que corren por vos!”, afirmaron desde Bomberos Voluntarios Almirante Brown. Todo lo recaudado será utilizado para el mantenimiento y equipamiento de su Cuerpo.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen formar parte de la segunda edición de “Bomberos Brown Corre” podrán anotarse de forma virtual (accedé haciendo clic aquí). Una vez dentro, la persona deberá seleccionar la categoría y completar un formulario con datos personales. Luego de abonar, recibirá vía e-mail la confirmación.