Con regalos ideales para el Día de la Madre, la feria "Creadoras" llega a Burzaco

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Ofrecerá un amplio abanico de productos a precios accesibles. ¿Cuándo será?

Se acerca el Día de la Madre y, como sucede en estas fechas especiales, “Creadoras” hará una edición especial para ayudar a encontrar el regalo ideal. Con propuestas económicas, de calidad y originales, la feria de emprendedoras volverá este viernes, 17 de octubre, a Burzaco.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Como es habitual, se llevará adelante en el mismo espacio que utiliza hace cuatro años: la plaza Manuel Belgrano. En el espacio verde, sito en Eugenio de Burzaco 250, los más de 300 puestos estarán entre las 11 y las 18 hs.

Cada edición, la iniciativa suma más emprendedoras con innovadoras propuestas. Por ello, quienes se acerquen encontrarán una variada oferta de productos como artesanías, tazas, cuadros, juguetes, ropa, bijouterie, almohadones y plantas, entre otros.

“Vení a recorrer la feria, apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden y encontrá el regalo ideal para el Día de la Madre”, afirmaron desde Compromiso Ciudadano.

¿Cómo anotarse?

Los vecinos que deseen exponer y mostrar sus productos podrán sumar su puesto a la feria de emprendedoras. En esa línea, tendrán que inscribirse vía WhatsApp al 11-5044-2625. Tendrán tiempo hasta este jueves, 16 de octubre, a las 15 hs.

"Si sos emprendedora, esta es tu oportunidad para mostrar tu talento, vender tus productos y conectar con más personas", sentenciaron desde la organización browniana.