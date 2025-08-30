UNaB: construirán otro edificio y renovarán la casona de la ex Quinta Rocca

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares recorrieron el predio donde se llevarán adelante las obras. La información.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) se renueva. Informaron que construirán un nuevo edificio de aulas de dos niveles. Será en la ex Quinta Rocca, donde también renovarán la casona del lugar.

La jornada

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares recorrieron los terrenos en los se llevarán adelante las obras. Allí ya funciona el flamante Parque Público de la casa de altos estudios de 5,7 hectáreas.

En este marco, los funcionarios verificaron el estado de la casona. Esta será puesta en valor para funcionar como la sede del Rectorado de la UNaB.

Kicillof destacó que ambos proyectos fueron abandonados por el actual Gobierno nacional. A raíz de esto, ahora serán finalizadas por la Provincia de Buenos Aires en un trabajo articulado con el Municipio browniano.

En la oportunidad, las autoridades bonaerenses y locales mantuvieron un encuentro en el que dialogaron con jóvenes y con estudiantes de la UNaB. Lo hicieron en el marco de la apertura del Parque Público que ya ofrece un extenso predio con senderos, paisajismo, una rica vegetación con arboleda, el más moderno equipamiento urbano y luminarias led.

Finalmente, Kicillof y Cascallares coincidieron en la importancia de continuar impulsando a la Universidad Pública browniana como herramienta para la inclusión y el progreso de los jóvenes y en ese sentido la incorporación de nueva infraestructura resulta una tarea fundamental.

¿Quiénes formaron parte?

Durante la recorrida, los acompañaron el vicerector de la Universidad, Facundo Nejamkis; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Ambiente bonaerense, Daniel Vilar; el ministro de Gobierno, Carli Bianco, y la secretaria de Prevención Seguridad Ciudadana local, Paula Eichel.