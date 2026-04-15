Jue, 16/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2663
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
miércoles 15 de abril de 2026

Con tres días de música y actividades, Claypole celebrará sus 142 años


El cronograma comenzará este viernes con el acto institucional. Conocé dónde será.

Claypole cumple este miércoles 142 años y se prepara para festejarlo con una propuesta imperdible que incluirá shows en vivo y una variada agenda de actividades culturales. Se extenderá durante todo el finde.

¿Qué habrá?

Las celebraciones se llevarán a cabo en el cruce de 17 de Octubre y Suñé. Allí, los vecinos podrán acercarse a disfrutar de espectáculos y espacios pensados para compartir en familia.

El cronograma comenzará este viernes 17 desde las 15 hs con el acto institucional. Luego, se presentarán Ingenia-Trashumante (16 hs), Dúo Paredes-Espinosa (17 hs), Ballet El Bagual (17.30 hs) y Luz de Amanecer (18 hs). Seguirán Los Sacha Changos (18.30 hs), Ballet Chaquipura (19.20 hs) y Grupo Naypa junto al Ballet Irupe (20 hs).

El sábado 18, a partir de las 13 hs, continuará la propuesta con música en vivo a cargo de

  • 17 hs: La Boina de Don Pedro
  • 18 hs: La Orquestilika
  • 19 hs: Sensei
  • 20 hs: Llamecan Raiquen.

En tanto, el domingo 19, también desde las 13 hs, se realizará el cierre del evento, con actividades que incluirán Zumba a las 15.30 hs, el shows del Ballet Pachamia (16 hs) y Actitud de Barrio (17 hs). También estará la murga Como Suena la Percu a las 17.30 hs y Axel Benítez y Kevin Leonel, desde las 18 hs.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram