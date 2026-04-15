Historia, identidad y cuna de grandes deportistas: Claypole celebra hoy 142 años

La localidad quedó oficialmente fundada el 15 de abril de 1884, con la llegada del primer tren. Conocé más.

Claypole cumple este miércoles, 15 de abril, 142 años desde su fundación, consolidándose así como una de las localidades más antiguas de Almirante Brown. Con el paso del tiempo, no solo construyó una fuerte identidad, sino que también se destacó por ser semillero de importantes figuras del deporte.

Los orígenes

Los primeros antecedentes del lugar se remontan a cuando las tierras fueron adquiridas por la orden de los franciscanos. La intención era desarrollar una granja que abasteciera a un convento en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese proyecto no prosperó, ya que la familia Obligado tomó posesión del predio.

Más adelante, Pedro Claypole -esposo de Julia Obligado- donó terrenos para la construcción de la estación ferroviaria. A partir de allí, el crecimiento de la zona comenzó a tomar forma y la localidad quedó oficialmente fundada el 15 de abril de 1884, con la llegada del primer tren.

El crecimiento del pueblo

Con el correr de los años, Claypole fue desarrollando instituciones y espacios que hoy forman parte de su historia. Entre ellos, la primera escuela, que abrió sus puertas en 1906 en la vivienda de una vecina. Luego se consolidó como la Escuela N°10, con edificio propio inaugurado en 1945.

También tuvo un rol clave la Parroquia Nuestra Señora de Luján, impulsada por el Padre Ré de la Obra Don Orione, con una fuerte tarea social, educativa y religiosa en la comunidad.

Otra institución relevante fue el Patronato de la Infancia, fundado en 1910 por Juan Carlos Buschiazzo, destinado a alojar a menores huérfanos, quienes además recibían formación en actividades rurales.

En 1935 se creó el Pequeño Cottolengo Don Orione. Se trata de un importante espacio del distrito que hoy continúa brindando atención integral a personas con discapacidad.

Décadas más tarde, en los años 70, la construcción del Complejo Habitacional Don Orione marcó un cambio significativo en la fisonomía urbana, sumando viviendas, espacios verdes, instituciones educativas y comercios.

En el plano cultural, el predio Viejo Gaucho, fundado en 1991, se consolidó como un símbolo del tradicionalismo y parte de la identidad local.

Cuna de estrellas

Claypole también se destaca por haber sido el lugar de origen o residencia de reconocidos deportistas. Entre ellos, se encuentran la boxeadora Iara Altamirano, el arquero Enrique Bologna y la futbolista Débora Molina. Además, el campeón mundial Sergio Martínez, conocido como “Maravilla”, vivió durante varios años en la localidad.

En este sentido, una de las instituciones más representativas es el Club Atlético Claypole, fundado el 1 de octubre de 1923 y protagonista de la vida deportiva de la Región.