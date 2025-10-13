Con un avance del 30%, sigue la refacción y ampliación de la avenida Hipólito Yrigoyen

Se lleva adelante en una extensión de 1.340 metros, entre las calles Carlos Diehl y Roberto J. Payró. La información.

Con el objetivo de potenciar la circulación en la zona, avanza la refacción y ampliación de un tramo clave de la avenida Hipólito Yrigoyen. Los trabajos se ubican entre Longchamps y Glew.

La obra hoy

Se ejecuta entre el Municipio y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tiene un avance del 30%. Se lleva adelante en una extensión de 1.340 metros entre las calles Carlos Diehl y Roberto J. Payró.

Actualmente, se realizan tareas de desmonte, compactado de base y hormigonado de la calzada entre Lorenzini y Lima. A la par, se trabaja en la construcción de veredas en el tramo que va desde Diehl a Lorenzini.

Según informaron oficialmente desde la Comuna, pese a las tareas, la vía permanece abierta a la circulación vehicular, solo se realiza la reducción de carriles.

¿Cómo quedará finalizada?

La obra incluye la reparación total de la calzada, la incorporación de un carril adicional por sentido y la construcción de cordones. Además, la renovación de veredas, con rampas en las esquinas, la mejora de los desagües pluviales y la reconstrucción de sumideros y cámaras.

Sumado a ello, los trabajos abarcan también la edificación de dársenas para colectivos, la renovación de refugios y la señalización de todo el sector involucrado.

“Avanzamos junto a la Provincia con esta obra integral en un tramo importante de la avenida Hipólito Yrigoyen. De este modo, se potenciará por completo la circulación ya que se trata de una vía de altísimo tránsito en la Región”, indicó el intendente Mariano Cascallares.