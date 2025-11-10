Con un colorido desfile y shows folclóricos, Brown celebró el "Día de la Tradición"

La jornada se llevó adelante el domingo, en Ministro Rivadavia. Participó el intendente Mariano Cascallares. Mirá cómo fue.

En el marco del Día de la Tradición, se llevó adelante un nuevo desfile patrio y un encuentro folklórico en Ministro Rivadavia. Se trató de una jornada de domingo marcada por las costumbres y raíces.

¿Cómo fue?

Los festejos tuvieron lugar ayer, domingo 9 de noviembre, en la plaza Eva Perón de la localidad. Contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares y cientos de vecinos.

La celebración desplegó toda su historia y color sobre la calle 25 de Mayo. Fueron parte además instituciones tradicionalistas como “Los Candiles”, “El Último Resero”, “Fortín Glew”, “La Manea”, “El Futuro” y “La Pulpería” de Glew, entre otras. También formaron parte la academia “Sacha Manta” y la agrupación folclórica “El Overo”, que aportaron su danza y espíritu criollo.

Además, pisaron el escenario Emiliano Zerbini, Gala Pourrain, “Juntos por el Chamamé”, Joel “El Chango” y el ballet “Querencia” de Ministro Rivadavia.

Asimismo, los vecinos pudieron disfrutar de un sector gastronómico a cargo de instituciones y productores rurales. También hubo un importante lugar para las expresiones artísticas de grupos vinculados a la danza y al canto popular.

La iniciativa

Fue organizada por la Comuna local, a través del Instituto Municipal de las Culturas, en articulación con diversas instituciones y agrupaciones tradicionalistas brownianas.

La conmemoración se desarrolló en torno al 10 de noviembre, fecha en la que se recuerda el nacimiento de José Hernández, autor del célebre poema “El gaucho Martín Fierro”.

“Qué alegría compartir un nuevo desfile tradicionalista junto a las entidades del distrito, que trabajan a diario para mantener vivas nuestras costumbres y raíces”, sostuvo Cascallares.