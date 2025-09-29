Con un planetario con dinosaurios y cientos de charlas, arranca la Feria del Libro de Brown

Habrá además actividades interactivas y shows. También un espacio distendido para disfrutar con menos estímulos. Conocé la grilla completa.

En pocas horas comenzará la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB). Este año contará con presencias estelares como las de Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, Mauro Szeta y Alejandro Dolina. Sumando a ello, el gran show musical estará a cargo de Pedro Aznar.

El evento

Comenzará este martes 30 y se extenderá al domingo 5 de octubre, inclusive. Tendrá como escenario la plaza Brown de Adrogué. Contará con carpas renovadas y nuevas propuestas, todas con entrada libres y gratuitas. Entre ellas, más de 150 charlas de primer nivel, presentación de libros, conferencias y espectáculos.

La iniciativa, promovida a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, en articulación con las distintas áreas municipales, tendrá una nutrida agenda que incluirá además a Ian Moche, Tamara Tenembaum, Gustavo Sylvestre, Julia Zenko, "Tute", Alejandro Bercovich, REP, Julia Mengolini y Martín Kohan, entre otros.

La feria abrirá sus puertas en los siguientes horarios:

30/9: 12 a 20 hs

1/10: 9 a 19 hs

2 y 3/10: 9 a 22 hs

4 y 5/10: 12 a 22 hs.

"Estamos muy felices porque como cada año esta nueva edición de FILAB contará una inmensa agenda cultural y literaria de primer nivel, pensada para todas las edades y, como siempre, con entrada libre y gratuita", remarcó al respecto el intendente Mariano Cascallares.

Y mucho más

El evento reunirá propuestas interactivas sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y tecnología. Habrá un espacio con actividades lúdicas y artísticas para la primera infancia y un planetario con dos experiencias inmersivas:

Dinosaurios 360°: un viaje inmersivo al pasado

Miércoles 1 a viernes 3 de octubre, de 9 a 17 hs

Sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 11 a 20 hs

Universo 360°: explorá el cosmos como nunca antes, desde nuestro sistema solar hasta las galaxias más lejanas

Miércoles 1 a viernes 3 de octubre: de 9 a 17 hs

Sábado 4 y domingo 5 de octubre: de 11 a 20 hs

En paralelo, funcionará el “Espacio Punto Calma”. Se trata de un lugar distendido para disfrutar con menos estímulos y más tranquilidad. Contendrá juegos sensoriales, ejercicios de comunicación, lenguaje y mobiliario adaptable.

Además, estará presente nuevamente el streaming con el programa “Aula Abierta”. Transmitirá en vivo todo lo que ocurra en la feria con la participación de radios universitarias y programas educativos.

Lo destacado de la agenda

Martes 30

12 hs: apertura en el auditorio Rodolfo Walsh. El jefe comunal dará inicio formal a la FILAB.

Miércoles 1

18 hs: Ian Moche presentará su charla “Autismo para concientizar y visibilizar esta neurodivergencia para hacer una sociedad más amigable” también en el Walsh.

Jueves 2

20 hs : Marcelo Longobardi ofrecerá la charla “ Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump”.

: Marcelo Longobardi ofrecerá la charla “ 21:15 hs: se presentará Víctor Hugo Morales , ambos en el Walsh .

hs: se presentará , en el . 18 hs: Martín Kohan dirá presente con “Desde la Boca” en el Amelia Lapeyrière.

Viernes 3

17:30 hs : en el Amelia , Washington Uranga, Verónica Giménez Beliveau y Alberto Sileoni presentarán “El maestro: El humanismo del Papa Francisco”.

: en el , presentarán 19:30 hs : en el Walsh , Gustavo “Gato” Sylvestre presentará “Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino”

: en el , presentará 21 hs: Darío Sztajnszrajber expondrá sobre “La amistad: Pensar al otro” en el mismo auditorio.

Sábado 4

15 hs : espectáculo infantil “ Los Rockan ” en el Walsh .

: espectáculo infantil “ ” en el . 17 hs: en el Amelia , Julia Mengolini presentará “ Las caras del monstruo”

en el , presentará “ 18 hs : Cecilia Ce hará lo propio en el Walsh con su libro “ Deseo ”

: hará lo propio en el con su libro “ ” 20 hs : Tute dará a conocer su libro “ Ensayo para mi muerte ”

: dará a conocer su libro “ ” 21 hs: “La venganza será terrible” de Alejandro Dolina junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío sin Nombre.

Domingo 5

17 hs: en el Bodoc , REP y Juan Sasturain darán una charla sobre El Eternauta .

en el , y darán una charla sobre . 19 hs : Mauro Szeta hablará de su trabajo “Nahir: La historia desconocida”, en el Walsh .

: hablará de su trabajo “Nahir: La historia desconocida”, en el . 19:45 hs : en el Amelia Tamara Tenenbaum , presentará “ Un millón de cuartos propios”.

: en el , presentará “ 21 hs: el cierre de lujo estará a cargo de Pedro Aznar y su banda con un show musical en el Walsh.

Para conocer la agenda completa podés acceder haciendo clic aquí.