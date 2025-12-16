Con venta de plantas, talleres y shows, llega una nueva edición de Expoviveros a Adrogué

También habrá diferentes ferias y un paseo gastronómico. ¿Cuándo será?

Para disfrutar a lo grande el anteúltimo fin de semana del año, llega una nueva edición de Expoviveros a Adrogué. La iniciativa reunirá en un mismo sitio diferentes propuestas, como charlas, shows en vivo y el clásico circuito de plantas.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se desarrollará este sábado 20 y domingo 21 de diciembre. Ambas jornadas comenzarán al mediodía y se extenderán hasta las 20 hs. Tendrán como escenario a la Plaza Brown, ubicada en el casco céntrico de dicha localidad.

Con la participación de cooperativas florícolas, viveristas y productores rurales, el evento contará con puestos de venta a precios accesible, insumos y libros. Además, los vecinos podrán participar de muestras institucionales y disfrutar de shows musicales.

En las jornadas también se realizarán charlas y talleres; mientras que estarán presentes las ferias de productos rurales y MiPYME con distintos productos. En tanto, quienes asistan encontrarán un paseo gastronómico con una gran variedad de opciones.