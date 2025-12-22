Condenaron a 14 años de prisión a Clementi por los casos de abuso sexual

El ginecólogo, que atendía en su clínica privada de Burzaco, cumplirá arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. Los detalles.

A poco más de dos meses del comienzo del juicio, la Justicia condenó a 14 años de prisión al ginecólogo Diego Javier Clementi por varios casos de abuso sexual. Más allá de la sentencia, no irá a la cárcel por el momento.

¿Cómo fue?

El proceso empezó el pasado 14 de octubre y, luego de la jornada de alegatos realizada el 5 de diciembre, se dio a conocer el veredicto este lunes 22. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora lo halló culpable de abusar sexualmente a trece pacientes en su clínica privada deBurzaco.

Si bien la fiscalía pidió 15 años y los representantes de las denunciantes solicitaron 22 años, el tribunal fijó a 14 años de prisión para Clementi y una inhabilitación perpetua para ejercer su profesión.

Pese a esta sentencia, los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian ordenaron su arresto domiciliario. Según indicó Claudia Perugino, abogada de las víctimas, será de esta manera “hasta que quede firme la condena". Además, se fijó la prohibición de salir del país y su inclusión en el registro de agresores sexuales.

Tras el fallo, Perugino manifestó que "no están conformes", debido que solicitaron “22 años de prisión y le dieron un año por cada hecho”.

El caso

El ginecólogo fue acusado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”. Fue juzgado por 14 hechos que ocurrieron en su clínica privada, entre 2017 y 2022. Sin embargo, dos de ellos ya están prescriptos.