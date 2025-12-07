Termina el juicio contra Clementi: la fiscal pidió 15 años de prisión

El ginecólogo está acusado de abusar de 14 mujeres en su clínica de Burzaco. Durante su declaración, pidió “disculpas por ser tosco”. Los detalles.

El juicio por varios casos de abuso sexual contra el ginecólogo Diego Javier Clementi está llegando a su fin. Se debe a que se realizó la jornada de alegatos y sólo resta saber el veredicto en los próximos días.

¿Cómo fue?

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora lleva adelante el proceso, el cual comenzó el pasado 14 de octubre. Luego de entre una y dos audiencias por semana, terminó el viernes, 5 de diciembre, con la argumentación presentada por las partes involucradas.

En ese contexto, la fiscalía pidió 15 años de prisión para Clementi por "abuso sexual con acceso carnal reiterado, acceso carnal gravemente ultrajante y inhabilitación especial perpetua". Los representantes de las denunciantes, por su parte, solicitaron 22 años de cárcel.

La defensa del ginecólogo alegó durante cinco horas y pidió la absolución del mismo. El TOC N°3, conformado por María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian, dará a conocer el veredicto el 22 de diciembre.

A lo largo del juicio, más de una decena de víctimas declararon y el propio Clementi lo hizo en la última audiencia efectuada el miércoles. Además de asegurar su inocencia, pidió disculpas por “si alguna vez fue tosco”.

El caso

El ginecólogo enfrenta una acusación que incluye los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”. Se lo juzga por 14 hechos que ocurrieron en su clínica privada, entre 2017 y 2022. Sin embargo, dos de ellos ya están prescriptos.