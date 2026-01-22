Continúa el cine de verano: proyectarán "La odisea de los giles" en Ministro Rivadavia

La función será libre y gratuita. ¿Cuándo y dónde?

Para seguir disfrutando las vacaciones al aire libre, Almirante Brown continúa acercando propuestas para que los vecinos vivan en familia o con amigos. Una de las más aclamadas es el cine de verano, donde proyectarán este fin de semana la película “La odisea de los giles”.



La función se llevará adelante este sábado, 24 de enero, en la plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille entre Carlos Sandoval y Mariano Acosta, Ministro Rivadavia. Se pondrá en marcha a las 20 hs. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

“Proyectamos ´La odisea de los giles´, una historia de solidaridad, ingenio y justicia colectiva”, afirmaron desde la Comuna. En tanto, aconsejaron a los brownianos a acercarse con una manta y reposera para vivir la experiencia al máximo.

“En vacaciones llega una nueva función de Cine de Verano. Invitamos a las familias a sumarse y participar no solo de ésta sino de todas las propuestas que ofrece el Municipio durante el verano”, señaló Mariano Cascallares.

Sobre la película

En medio de la crisis económica argentina de 2001, un grupo de vecinos de un pequeño pueblo pierden todos sus ahorros cuando un abogado y un banquero corruptos los estafan. Unidos por la bronca y el deseo de justicia, deciden organizar un ingenioso plan para recuperar lo que les robaron, demostrando que la solidaridad y la astucia pueden más que la corrupción.

“La odisea de los giles” se estrenó en 2019, bajo la dirección de Sebastián Borensztein. Está protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni, además de contar en su reparto con figuras como Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese y Chino Darín.

