Un vecino de Claypole se consagró campeón nacional de Malambo 2026

Se trata de Matías Gallardo. El certamen se realizó en Córdoba, del 11 al 17 de este mes. Los detalles.

Almirante Brown en lo más alto del folclore. Matías Gallardo, vecino de Claypole, se consagró campeón en el Festival Nacional del Malambo. Este se realizó en Laborde, provincia de Córdoba.

Orgullo local

En este sentido, desde la Comuna browniana indicaron que la consagración del artista local "los llena de satisfacción" y es resultado de años de esfuerzo, estudio y dedicación.

“Es un día histórico para la cultura. Celebramos con orgullo los logros de nuestros artistas, que con pasión y compromiso mantienen viva la llama de las tradiciones”, sostuvo Mariano Cascallares. Además, destacó el rol del Instituto de las Culturas.

La 58ª edición del Festival Nacional se desarrolló del 11 al 17 de enero. Reunió a los máximos exponentes de esta danza tradicional argentina. Como cada año, todos ellos compiten por el título de campeón nacional, uno de los más prestigiosos del folclore.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CulturaSantiago (@culturasantiagook)

Talentos

La alegría para la comunidad browniana es doble. Se debe a que en los últimos días una comitiva de 105 artistas del distrito compitieron en las finales del Pre Cosquín.

En esta línea, Cascallares subrayó: “Todo Almirante Brown acompaña y celebra este esfuerzo y estos logros, agradeciendo a quienes representan la identidad cultural del distrito con tanto compromiso y pasión”.