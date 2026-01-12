Nuevos operativos gratis de castración en San José, Calzada y Don Orione

Serán esta semana y por orden de llegada. Intervendrán a 50 mascotas por día. Conocé más.

Durante esta semana, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis llevará adelante nuevos operativos de castración itinerantes de perros y gatos. En esta oportunidad, serán en San José, Rafael Calzada y Don Orione.

¿Dónde y cuándo serán?

En cada una de las jornadas se otorgarán 50 turnos. Estos se asignarán por orden de llegada, a partir de las 7:30 hs y con el animal presente. Los profesionales atenderán en:

Martes 13 : Club 8 de diciembre , ubicado en Canale 5288 , entre El Cardenal y Hornero, en San José.

: , ubicado en , entre Miércoles 14: Delegación de Rafael Calzada , situada en Cervantes 1905, esquina Güemes.

, situada en Jueves 15: Delegación de Don Orione, emplazada en la intersección de Araujo y Diamante.

Los animales deberán concurrir con ayuno previo de 12 horas de líquidos y sólidos. Es obligatorio llevar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas) y una manta por cada animal que sea atendido.

Asimismo, informaron desde la entidad browniana que las hembras preñadas o en celo se castrarán igual.

Sobre los operativos

Se desarrollan en base del programa de castraciones gratuitas impulsado por la Comuna. Su objetivo es fortalecer las políticas públicas de control ético de la superpoblación de animales y promover el cuidado responsable.

"Estamos muy felices de anunciar que seguimos sumando servicios en los barrios de Almirante Brown con operativos itinerantes de castración, vacunación y observación antirrábica. Todo en el marco de nuestro plan de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas que es modelo en el país ", señaló Mariano Cascallares.