“Creadoras”, la feria que impulsa el talento local, vuelve a Burzaco

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano desde hace cuatro años. ¿Cuándo será?

Con una feria que promete ser imperdible, “Creadoras” vuelve a la plaza Manuel Belgrano de Burzaco. En esta nueva edición, las emprendedoras sorprenderán con nuevos productos artesanales, todos de calidad y a precios insuperables.

¿Cuándo será?

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Durante este mes, se llevará adelante el próximo viernes 14, en el espacio verde ubicado en el cruce de Eugenio de Burzaco y Amenedo. Comenzará a las 11 y se extenderá hasta las 18 hs.

Los más de 300 puestos expondrán una enorme variedad de artículos como artesanías, amigurumis, cuadros, juguetes e indumentarias. Además de bijouterie, almohadones, elementos decorativos, mates y plantas, entre muchas más cosas.

“Vení a disfrutar una nueva edición llena de creatividad, inspiración y proyectos únicos. Apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, afirmaron desde Compromiso Ciudadano.

¿Cómo ser parte?

Los vecinos que deseen exponer sus productos podrán sumar su puesto a “Creadoras”. Para ello, simplemente tendrán que inscribirse vía WhatsApp al 11-5044-2625.

"Si sos emprendedora, esta es tu oportunidad para mostrar tu talento, vender tus productos y conectar con más personas", expresaron desde la ONG browniana.