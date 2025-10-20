“Creadoras”, la feria que potencia a las emprendedoras, sorprendió con opciones para mamá

La iniciativa, organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, también se sumó a la concientización del cáncer de mama. "Siempre empujando y trabajando para sostener este espacio en el que vienen emprendedoras a exponer y vender sus productos”, admitió Mario Fuentes, presidente de la entidad, a De Brown. Los detalles.

“Creadoras” volvió a llenar de color la plaza Manuel Belgrano de Burzaco. El pasado viernes se vivió una jornada muy especial donde cientos de emprendedoras ofrecieron una gran variedad de opciones para sorprender a mamá. Hubo artículos para todos los gustos y bolsillos, realizados en forma artesanal y con mucho amor.

¿Cómo se vivió?

La feria es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Se lleva adelante desde hace cuatro años y se convirtió en un punto de encuentro de vecinos del distrito y la Región, quienes la recorren en cada nueva edición.

En esta oportunidad, “Creadoras” se sumó al mes de la concientización sobre el cáncer de mama. A raíz de esto, muchos stands se vistieron de rosa, color que representa la lucha contra la enfermedad.

Sumado a ello, las emprendedoras deslumbraron con sus propuestas para regalarle a mamá. Entre las opciones, hubo bijouterie, accesorios de decoración, indumentaria, velas, plantas y mates. Además, se instaló el sector de moda circular y los puestos gastronómicos con ofertas de budines, tortas, cookies, panes y muffins.

“Estamos llevando adelante una nueva feria con dos consignas marcadas. Nos acoplamos al mes de la concientización del cáncer de mama, sosteniendo que la detección temprana es fundamental”, indicó Fuentes en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “También nos encontramos en vísperas del Día de la Madre. Tenemos mucha presencia de emprendedoras, vecinos y grandes novedades. Siempre empujando y trabajando para sostener este espacio en el que emprendedoras vienen a exponer y vender sus productos”.

Madres y creadoras

Entre las expositoras estuvo Silvia, de 66 años. Ella le dio vida a “Dulces Sueños Crochet”. Su puesto reúne una variedad infinita de productos tejidos, especialmente amigurumis de personajes.

“Empecé por un problema de salud. Cuando tenía que esperar en la guardia para que me atiendan, llevaba un ovillito de lana, la aguja y el tiempo se pasaba más rápido”, contó a este medio.

Si bien su emprendimiento nació en 2016, tejé desde los 9 años. “Arranqué con ropa de muñecas y con el tiempo me fui ampliando. Todo lo que se me ocurría hacía”, admitió.

Por su parte, Lorena de “Las Magnolias As” creó su marca en pandemia. “Empezamos pintando baldes de albañil. Una vecina había puesto uno negro en el palo de luz y dije, ‘¿por qué no ponerle color para que sea todo un poco más alegre?’, así arrancó todo”, recordó.

Luego, esa idea la llevó a incursionar en mates intervenidos ideales para regalar y además empezó a comercializarlos sin decorar y al por mayor. “También agregué sahumerios como complemento porque tengo los portasahumerios y me pedían mucho”, aseguró.

Por último, Gisela, vecina de Burzaco, está al frente de “Jazmín”, su emprendimiento de accesorios infantiles. “Surgió hace muy poquito. Hago colitas, hebillas, vinchas, los rizadores para ondear el pelo sin calor. Todo lo hago yo. Arranqué porque le hacía a mi hija y después algunas mamás me comenzaron a preguntar. Me costó un poco animarme, pero acá estoy”, explicó.

Y continuó: “Hoy puedo manejar mis horarios y eso siendo mamá es fundamental. Tengo un adolescente y una preadolescente y tenés que estar”.