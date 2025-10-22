Crece la plaza Belgrano: renuevan espacios e instalan aparatos de salud y juegos infantiles

Los trabajos en el espacio verde de Burzaco quedarían finalizados en noviembre. Los detalles.

Almirante Brown continúa con los trabajos de puesta en valor de espacios públicos del distrito. En esa línea, suma equipamiento, infraestructura y construye un nuevo sector saludable con aparatos para realizar actividades físicas en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco.

¿Cómo es?

Se trata de la segunda etapa de las obras que se realizan en dicho espacio verde, ubicado en 25 de Mayo y Quintana. Anteriormente, se concretó la remodelación del patio infantil con la incorporación de juegos integradores destinados a impulsar mayor inclusión.

En ese marco, la Comuna trabaja en el armado del nuevo circuito saludable con la construcción de veredas. Estas conectarán a los diferentes equipos aeróbicos que se instalarán para que los vecinos puedan ejercitar distintas partes del cuerpo.

Por otro lado, en el patio de juegos infantiles, se instalaron un mangrullo integrador y otro con toboganes, una calesita, dos pórticos de hamacas -con butacón integrador- y cuatro subibajas simples.

Este es un espacio pensado para promover el bienestar físico y emocional de la comunidad. Asimismo, representa una invitación a incorporar el ejercicio en la rutina diaria al aire libre, en un lugar cercano y gratuito.

Asimismo, se realizó el replanteo de los juegos y equipos en cada sector para adecuarse a la estructura arbórea de la plaza. Los trabajos que arrancaron a mediados de septiembre quedarían terminados a más tardar en noviembre.

“Seguimos renovando nuestros espacios públicos en las doce localidades del distrito con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos", afirmó el intendente Mariano Cascallares.

En tanto, continuó: “La recuperación de estos sitios es primordial para la recreación y esparcimiento y para la salud. Por eso, avanzamos con la instalación de nuevos juegos para los chicos y equipos para los más grandes que quieran realizar ejercicios físicos”.