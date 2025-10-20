Taiana y Cascallares visitaron la renovada plaza Dorrego de José Mármol

El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires y el intendente compartieron la tarde con vecinos. Los detalles.

Para seguir potenciando los sitios de encuentro, Almirante Brown llevó adelante la puesta en valor integral de la plaza Dorrego de José Mármol. La renovación incluyó obras de accesibilidad, forestación, equipamiento urbano e intervenciones artísticas.

De visita

El intendente Mariano Cascallares y el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, estuvieron en las últimas horas recorriendo el espacio verde.

En este marco, compartieron la tarde con jubilados y adultos mayores que habitualmente concurren al parque, escuchando sus inquietudes y propuestas. Además, destacaron la importancia de estos lugares de encuentro y recreación.

“Seguimos recuperando y mejorando los espacios públicos para que los vecinos puedan disfrutarlos y compartir. La plaza Dorrego es un punto histórico de Mármol. Verla renovada, más accesible y más linda, nos llena de orgullo”, sostuvo Cascallares.

La jornada incluyó actividades abiertas a la comunidad, entre ellas una campaña de vacunación de calendario y antirrábica coordinada por la Secretaría de Salud. Además, una de forestación junto a estudiantes y docentes de la Escuela Primaria N°27.

¿Qué hicieron?

Los trabajos para la puesta en valor contemplaron el acondicionamiento del ingreso por la calle Frías con la colocación de un portón vehicular, el cual permitirá los trabajos de poda y mantenimiento. Además, la instalación de columnas de iluminación con tecnología LED.

Asimismo, se adecuó el acceso peatonal sobre la calle Dorrego, incorporando una rampa y pendientes reglamentarias para las personas con movilidad reducida. Se conservó la vereda original de adoquines y se amplió con sectores de hormigón peinado, brindando mayor amplitud y circulación en los laterales.

Se instalaron también nuevos juegos infantiles y se sumó equipamiento con bancos, conjuntos de mesas de ajedrez y sectores tipo “living” con mesas bajas y asientos. También, se restauró la ermita, se reacondicionaron los canteros con arbustivas de menor porte -mejorando la visibilidad y la seguridad- y se presentaron murales artísticos.