Cuatro fans de Axel murieron en un trágico accidente cuando volvían de su concierto

El cantante oriundo de Adrogué las despidió con unas sentidas palabras. “No existen palabras que alivien algo así”, expresó. Los detalles.

Lo que había sido una noche mágica en Santa Fe se tiñó de dolor y tristeza. Es que cuatro fans de Axel fallecieron tras haber disfrutado del concierto que brindó en Melincué.

El trágico suceso ocurrió este viernes a las 00:30 hs, en el acceso a la localidad de Alcorta, en el departamento de Constitución. Según informaron fuentes oficiales, un Ford Focus chocó contra una Volkswagen Gol, el cual que transportaba a las fanáticas del oriundo de Adrogué.

A corazón abierto

El cantante le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales. “Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, comenzó el extenso mensaje que les dedicó.

El artista detalló que las víctimas habían arribado de distintos lugares para verlo. “Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”, contó.

En este marco, pidió que envíen fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. “No existen palabras que alivien algo así”, expresó y agregó: “Gracias chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre al igual que en cada persona que tocaron”.

Al final del mensaje, colocó una de foto con una de sus fans. Se trataba Claudia Patricia Risso. Había sido tomada el sábado pasado en un concierto que brindó en Rosario.