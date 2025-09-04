¡Un giro en su vida!: Axel manifestó su deseo de convertirse en cura

El oriundo de Rafael Calzada contó el vínculo que mantiene con la religión desde su infancia y que una señal lo hizo decidirse a cumplir este anhelo. ¿Qué dijo?

A fuerza de éxitos, Axel tiene una carrera prolífica y es uno de los cantantes más populares del país. Sin embargo, el oriundo de Rafael Calzada sorprendió a todos al confesar que, en un futuro, dejaría la música en segundo plano para cumplir un deseo de su infancia: ser cura.

¿Qué dijo?

El browniano estuvo como invitado en el programa de streaming “Lapré”, de Telefé. Durante la entrevista, repasó diferentes momentos de sus 25 años como artista musical, cuando una pregunta hizo que manifieste uno de sus anhelos más grandes.

“Dios me hizo la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como 'Celebra la vida', 'Amo' y 'Te voy a amar'”, relató Axel, al tiempo que uno de los conductores le consultó: “¿Sos creyente? Nombras mucho a Dios”.

En ese contexto, el oriundo de Rafael Calzada enfatizó en que es “re creyente” y explicó que desde su juventud tiene un vínculo con la religión. “De chico era monaguillo y en un momento quería ser cura. Creo que lo voy a ser”, afirmó el cantante de 48 años.

Axel, en esa línea, continuó: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea de arriba. Siempre quise ser franciscano. Soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: 'A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más rélax...”.

Además, el browniano puntualizó que podría ser sacerdote incluso siendo padre dependiente de la línea religiosa. “No voy a quedar con esa espina de ser franciscano algún día”, sentenció.