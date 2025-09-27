Cumpliendo el sueño de la casa propia, 265 familias de Brown firmaron su escritura

Fue en la Casa de la Cultura. Participó el intendente Mariano Cascallares. Toda la información.

En un emotivo acto, 265 familias brownianas firmaron la escritura de su propiedad. Todas ellas pertenecientes a Malvinas Argentinas, Glew, Rafael Calzada y San Francisco de Asís.

La jornada

Se realizó en la Casa de la Cultura de Adrogué. Participó el intendente Mariano Cascallares. Allí, se rubricaron 235 documentos de la Ley 10.830, 21 de la Ley 24.320 (Prescripción Adquisitiva), 6 del Instituto de la Vivienda y 2 del Plan Fila (Ley 11.423).

Además, previo al acto protocolar, se firmaron 21 prescripciones de los loteos “Tierra Feliz” de Rafael Calzada y “Thea” del Barrio Rayo de Sol de Longchamps.

Esta vez participaron familias de Barrio Lindo, Betharran y Ona, de Malvinas Argentinas; Las Casitas y Santa Ana, de Glew; 14 de Noviembre, de Rafael Calzada, y Don Orione, de San Francisco de Asís.

“Estamos muy felices de seguir avanzando con la regularización dominical en todo Almirante Brown. Sabemos que cada escritura significa seguridad, tranquilidad y un derecho garantizado para nuestros vecinos”, aseguró Cascallares, quien destacó el trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes participaron?

Fueron parte la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, Natalia Navas, y la profesional de apoyo, Catalina Osorio. También el secretario de Gobierno local, Juan Fabiani, y la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri.

Se sumaron los delegados de Glew, Guillermo Antoniani; Longchamps, Valeria Soria; Malvinas Argentinas, Osvaldo Villalba; Rafael Calzada, Claudio Villagra, y San Francisco de Asís, Mabel Klehb.