De cara a sus próximas peleas, ratificaron el acompañamiento a dos boxeadores de Brown

Son los deportistas Jeremías Ponce y Atilas Díaz, ambos de José Mármol. Los detalles.

Durante un encuentro en el Palacio Muncipal, Almirante Brown ratificó el acompañamiento en futuras competencias internacionales a dos boxeadores del distrito. Se trata del experimentado Jeremías Ponce y el joven Atilas Díaz, quien esta dando sus primeros pasos.

¿Cómo fue?

La reunión se llevó adelante en Adrogué. Estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares, quien renovó el compromiso de apoyar a todos los deportistas locales con el objetivo de promover su desarrollo en diferentes disciplinas.

En esa línea, los púgiles revivieron anécdotas y experiencias, al tiempo que compartieron sus proyectos y los anhelos para seguir creciendo y posicionarse en su carrera.

“Compartimos una emotiva jornada con dos deportistas de José Mármol que se dedican al boxeo. El experimentado Jeremías Ponce y con el joven Atilas Díaz. Siempre con la premisa de conocer sus inquietudes y colaborar con sus proyectos para que sigan creciendo profesionalmente”, afirmó el jefe comunal.

Sobre ellos

Ponce, nacido el 3 de julio de 1996 en José Mármol, es un púgil destacado en la categoría superligero. Desde su debut profesional en 2015, mostró una constante evolución que lo llevó a los escenarios internacionales más exigentes.

En su carrera conquistó diversos títulos, incluyendo el WBA Fedebol y el Intercontinental de la IBF (superligero). También, se coronó campeón mundial IBO en 2019. En 2023, tuvo su oportunidad más importante: pelear por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (IBF). Sin embargo, sufrió su primera y única derrota. Actualmente, es uno de los principales exponentes del boxeo argentino y mantiene un récord profesional de 33 victorias (22 por nocaut) y una caída.

Atilas, de 15 años, se mostró entusiasmado de participar en el campeonato mundial de boxeo amateur que se disputará el 27 de septiembre en México. Asimismo, no solo recibió consejos, sino que apuntó un encuentro con Ponce para “guantear” juntos antes del esperado viaje.

El joven entrena desde los 8 junto a su padre y hermanos. Comenzó practicando en el patio de su casa hasta que, después de mucho esfuerzo, su familia abrió un gimnasio. Este se convirtió en un lugar de refugio para los chicos de barrio, donde practican y recrean.

El también oriundo de José Mármol lleva ganados 11 cinturones y tiene 5 peleas perdidas, pero 15 ganadas por nocaut. En la actualidad, profundiza su preparación para poder estar apto físicamente y participar en el campeonato internacional de México, que reunirá a delegaciones de diversos países con el fin de promover el desarrollo del boxeo amateur.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente en el encuentro el presidente del Instituto del Deporte de Almirante Brown, Mauricio Gómez; la delegada de José Mármol, Valeria Ramallo; el padre de Atilas, Carlos Díaz; y el entrenador de Ponce, Alberto Zacarías.