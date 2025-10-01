De festejo: la Parroquia San Gabriel celebró sus 150 años

El intendente Mariano Cascallares estuvo presente en la misa conmemorativa oficiada por el obispo Jorge Lugones. Los detalles.

La Parroquia San Gabriel Arcángel celebró sus 150 años de historia. En ese contexto, la comunidad lo conmemoró con una emotiva jornada que incluyó una misa del obispo monseñor Jorge Lugones.

¿Cómo fue?

La ceremonia tuvo lugar en la histórica iglesia ubicada en plaza Brown 141, donde el Municipio realizó en los últimos meses distintos trabajos de refacción y puesta en valor. El intendente Mariano Cascallares estuvo presente.

“Con mucha emoción, participamos de la Santa Misa que celebró el obispo Monseñor Jorge Lugones, en el marco del 150° aniversario de ese templo de Adrogué, segundo en antigüedad del distrito después de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito de Ministro Rivadavia”, expresó el jefe comunal.

En esa línea, Cascallares también destacó las obras concretadas de mantenimiento y mejoras en el edificio. Algunas de ellas fueron la refacción de zinguerías y membranas en el techo del galpón/teatro y limpieza y puesta en valor del predio. Asimismo, llevaron a cabo trabajos de pintura en la reja perimetral y poda.

Además, en el marco de sus 150 años, se informó que la parroquia San Gabriel tendrá espacio en la 9ª edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown para difundir su historia.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente en la celebración el titular del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolas Jawtuschenko; y los padres Héctor Laffeuillade (actual párroco de San Gabriel), su predecesor Horacio Fasce, José Luis Gergolet, de José Mármol, y Oscar Garay, de Medalla Milagrosa, entre otros.