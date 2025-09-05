Vie, 05/09/2025 |
viernes 5 de septiembre de 2025

Dejaron la plancha enchufada y se incendió su casa en Ministro Rivadavia


La familia sufrió serias pérdidas materiales. Mirá el video. 

En una de las noches más frías del invierno, las llamas consumieron parte de una casa de Ministro Rivadavia. Según trascendió, el fuego se originó porque dejaron una plancha enchufada.

 

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió durante la noche de este jueves, 4 de septiembre. Sucedió en la propiedad ubicada en la intersección de Saavedra y Pedro de Irigoyen, de dicha localidad.

Alertados del incendio, bomberos arribaron a la propiedad, pero el fuego ya había sido controlado. En este escenario, los oficiales procedieron a trabajar en tareas de control y en la extinción total. Lamentablemente, la familia sufrió serias pérdidas materiales.

Como es habitual en este tipo de hechos, se hicieron presentes personal del servicio de ambulancias municipales y de Defensa Civil, como también la Policía de la jurisdicción.

 

