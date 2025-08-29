En medio de un corte de luz, se incendió una casa en San José: se cree que fue por una vela

La vivienda quedó totalmente destrozada. Los detalles.

Un impactante incendio se desató otra vez en una casa de San José. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, una de Almirante Brown y otra de Lomas de Zamora, trabajaron intensamente en el lugar.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió durante la noche de este jueves, 28 de agosto. Sucedió en la propiedad ubicada en la intersección de 30 de Septiembre y Salta, de dicha localidad.

Alertados del incendio, bomberos de ambos distritos se trasladaron hacia el lugar y se abocaron en controlar las llamas y evitar así su propagación a las viviendas linderas.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, la causa de las llamas habría sido una vela encendida utilizada por sus propietarios ante el corte de suministro eléctrico en la zona. Lamentablemente, las pérdidas materiales fueron totales.

Como es habitual en este tipo de hechos, se hicieron presentes el personal del servicio de ambulancias municipales y de Defensa Civil, como también la Policía de la jurisdicción.