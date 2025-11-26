Denuncian a una financiera de Adrogué por lavado de activos

Se trata de Sur Finanzas. Habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos. Toda la información.

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la empresa Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, por supuesta evasión y lavado de dinero. La financiera está ligada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La investigación

La denuncia del organismo fue radicada en la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora. La misma señala que se habría utilizado la entidad, ubicada en el centro de Adrogué, para lavar activos y que habría movido alrededor de $818.000 millones. Estas acciones se habrían logrado por medio de su billetera virtual a través de ingresos con QR, SurPos y con links de pago.

Las sospechas comenzaron cuando se determinó que el 31% de los que hacían transacciones eran “sujetos no categorizados”. Esto quiere decir que no contaban con una inscripción en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además de este delito, la DGI señaló que Sur Finanzas habría evadido entre 2022 y 2025 el pago de más de $3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque.

La denuncia además alude que existe una estructura dedicada al lavado de dinero detrás de la firma que, a pesar de su poco tiempo en el mercado, se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de la primera división del fútbol argentino.

La empresa

Se creó en 2022 bajo el nombre de Neblockchain SA. Comenzó a funcionar como operadora de criptomonedas y billetera virtual. En agosto de 2024, cambia su nombre a Sur Finanzas PSP SA.

En los registros públicos, la presidenta es Graciela Beatriz Vallejo y el vicepresidente es Maximiliano Ariel Vallejo. Su sede se ubica en Seguí 776, en el centro de la localidad cabecera del distrito.