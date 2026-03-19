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CULTURA
jueves 19 de marzo de 2026

Descubrió que había “marcianos” en un cuadro de la estación de Burzaco y se volvió viral


"¿Qué mensaje raro querrá decir? ¿Están entre nosotros?”, cuestionó el joven que compartió la pintura. Mirá el video.

Un vecino compartió en sus redes sociales una curiosa imagen tomada en la estación de trenes de Burzaco. Allí, entre el paisaje plasmado en los cuadros que decoran los andenes aparece un detalle increíble y que pasó desapercibido. Se trata de figuras de extraterrestres. La publicación generó sorpresa y comentarios entre los usuarios.

 

¿Cómo fue?

En su video, el joven mostró la pintura y destacó las llamativas imágenes verdes con rasgos similares a marcianos. “¿Alguien más vio esto?”, expresó despertando la curiosidad de quienes frecuentan el lugar.

El cuadro forma parte de las intervenciones artísticas que hay en la estación, perteneciente a la línea Ferrocarril General Roca, y se sitúa en el andén mano a Plaza Constitución.

En la obra se puede ver la bandera argentina, un cóndor sobrevolando, un tren y gente alrededor. En medio de la multitud, significativamente se observa a este grupo de extraterrestres. “¿Qué mensaje raro querrá decir? ¿Están entre nosotros?”, cuestionó.

Su post rápidamente se volvió tema de conversación en redes, donde algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras que otros cuestionaron cuál es el significado de la obra.

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