Desesperado pedido de Bomberos Glew: extraviaron materiales en un incendio

Tras intervenir en un incendio, Bomberos Voluntarios de Glew detectaron que se le extraviaron materiales utilizados durante el operativo. Ante esta situación, solicitaron a quienes lo haya encontrado o tengan información que se comuniquen para recuperarlos, ya que son elementos claves para el servicio diario.
El cuerpo bomberil se hizo presente el pasado miércoles, 21 de enero, en la intersección de las calles Calderón y Holmberg. Allí, realizaron trabajos para extinguir y evitar que se propague el fuego que se desató en los pastizales.
En ese contexto, se produjo el extravío de un cajón blanco perteneciente a un móvil de la institución browniana. Este incluía:
Desde Bomberos Voluntarios de Glew solicitaron que se comunique o se acerquen al cuartel quien haya encontrado dicho material o tenga información de su paradero. El número telefónico es: (02224) 420-111.
Estos elementos son fundamentales para el servicio y la seguridad de la comunidad.
👩🚒🔥Video: así los incendios de pastizales arrasan con Glew👇 #Glewhttps://t.co/FTMGsuku1Z
— Noticias De Brown (@debrownweb) January 20, 2026