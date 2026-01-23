Sáb, 24/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2581
SOCIEDAD
viernes 23 de enero de 2026

Desesperado pedido de Bomberos Glew: extraviaron materiales en un incendio


Se trata de elementos fundamentales para el servicio y la seguridad de la comunidad. La información.

Tras intervenir en un incendio, Bomberos Voluntarios de Glew detectaron que se le extraviaron materiales utilizados durante el operativo. Ante esta situación, solicitaron a quienes lo haya encontrado o tengan información que se comuniquen para recuperarlos, ya que son elementos claves para el servicio diario.

¿Qué pasó?

El cuerpo bomberil se hizo presente el pasado miércoles, 21 de enero, en la intersección de las calles Calderón y Holmberg. Allí, realizaron trabajos para extinguir y evitar que se propague el fuego que se desató en los pastizales.

En ese contexto, se produjo el extravío de un cajón blanco perteneciente a un móvil de la institución browniana. Este incluía:

  • Reductor de 63 mm Storz a 45 mm Storz
  • Reductor de 63 mm Storz a 38 mm Storz
  • Adaptadores de 63 mm Withworth macho a 63 mm Storz
  • Reductor de 70 mm a 63 mm Storz
  • Adaptador de 63 mm Withworth hembra a Storz de 45 mm
  • Adaptador de 38 mm Withworth hembra a Storz de 45 mm
  • Llaves unión combinadas
  • Lanza Viper de 38 mm

Desde Bomberos Voluntarios de Glew solicitaron que se comunique o se acerquen al cuartel quien haya encontrado dicho material o tenga información de su paradero. El número telefónico es: (02224) 420-111.

Estos elementos son fundamentales para el servicio y la seguridad de la comunidad.

