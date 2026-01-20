Video: así los incendios de pastizales arrasan con Glew

En las últimas horas, se registraron varios siniestros en diferentes puntos de la localidad. Conocé cuáles fueron y cómo evitar que se originen.
Producto del intenso calor y la escasez de las lluvias, siguen desarrollándose incendios de pastizales en diferentes puntos de Glew. Ante ello, Bomberos Voluntarios despliega operativos casi a diario para extinguir el fuego y evitar su expansión.
En los últimos días, las llamas se hicieron presentes en distintos terrenos de la localidad. Uno de los escenarios fue el cruce de Castillo y Reina Elena. Allí, durante la madrugada de este lunes se desplazaron dos dotaciones para controlar el siniestro que se propagaba a gran velocidad.
Sumado a ello, pocas horas después, Bomberos Voluntarios de Glew volvieron a acudir a una emergencia. Es que se originó otro incendio de pastizales, pero en Rancagua y Batalla de Pavón. Fue cerca de las 16 hs del mismo día y acudieron otros dos móviles.
Además, los oficiales trabajaron en otros dos predios ubicados en la intersección de Pueyrredón y Rubinstein.
En tanto, el más reciente, se registró en las calles Montevideo y Arias. En todos los sitios, las dotaciones trabajaron durante varios minutos para sofocar el fuego.
Glew presenta muchos terrenos abiertos y edificaciones rodeadas de verde. Debido a esto, hay más riesgo de sufrir incendios de pastizales. En ese marco, resulta importante respetar los siguientes consejos para evitarlos:
