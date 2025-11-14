Desgracia en Longchamps: murió el presidente de una institución al caerse del tinglado

Se trata de Atilio Díaz, presidente de la Unión Vecinal 9 de Julio. Estaba realizando refacciones en el techo de la entidad y se accidentó fatalmente. La información.

Longchamps está de luto. Se debe a que falleció en las últimas horas Atilio Díaz, presidente de la Unión Vecinal 9 de Julio de dicha localidad y un referente en la zona por su trabajo en pos de la comunidad.

La despedida

Su muerte ocurrió cerca del mediodía del pasado jueves, 13 de noviembre. Según trascendió, se cayó de una altura de aproximadamente 12 metros cuando llevaba a cabo trabajos en un tinglado de la entidad browniana.

La triste noticia impactó de lleno en la comunidad del club y la ciudad, quienes despidieron a Atilio a través de las redes sociales. “Es triste ver cómo se van las personas que dieron todo por nuestro club de barrio. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia”, afirmó una vecina.

“Una gran persona. Se va a extrañar”, señaló otro; mientras que desde el club enfatizaron en que están “muy dolidos” por la partida. “Gracias por cada minuto regalado a nuestra institución”, expresaron desde Unión Vecinal 9 de Julio.