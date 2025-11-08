Despues de nueve fechas, Brown necesita volver a ganar para luchar un lugar en el Reducido

Recibirá hoy, sábado 8 de noviembre, a Argentino de Quilmes en Adrogué. La previa aquí.

Brown de Adrogué se juega todo en las últimas dos fechas del Clausura. Por el momento afuera de los puestos de Reducido, necesita imperiosamente dejar atrás la mala racha y reencontrarse con la victoria luchar por un lugar en dicha zona.

En ese marco, recibirá hoy, sábado 8 de noviembre, a Argentino de Quilmes en el estadio Lorenzo Arandilla. Será a partir de las 15 hs. El árbitro Juan Cruz Robledo fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” no levanta cabeza y vive su peor momento en lo que va del año, ya que no conoce de triunfos hace nueve encuentros. Este mal momento lo sacó de los puestos de Reducido, aunque todavía tiene chances de entrar.

Con 50 unidades en la tabla anual, se ubica a 10° y está a cuatro de la última plaza. No obstante, si el puntero Midland, que ya ganó el Apertura, se consagra campeón también con el Clausura, entrarían hasta el 9° puesto, del cual tiene los mismos puntos.

Argentino de Quilmes, por su parte, necesita sumar hoy para asegurarse la permanencia en la categoría. Viene de ganarle 1-0 a Argentino de Merlo, resultado con el cual cortó una racha de seis encuentros sin ganar.