Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ¿Cuáles son los canales para pedir ayuda en Brown?

Desde el Municipio realizaron una jornada de capacitación y difundieron los medios de asistencia en caso de sufrir violencia de género. Los detalles.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó adelante una importante jornada de capacitación en el programa “Yendo”, en Burzaco. Este brinda herramientas para la detección y el abordaje de este tipo de casos.
Tuvo lugar en la sede de la Unidad de Fortalecimiento Familiar (UFF), ubicada en España 2085, esquina Cerretti. Allí, se brindó un taller dirigido a estudiantes de la Secundaria N°56, situada frente a la entidad.
Durante el encuentro, se abordaron temáticas relacionadas con la prevención de la violencia de género y la importancia de crear espacios de acompañamiento y apoyo para las víctimas.
Posteriormente, las autoridades municipales realizaron el descubrimiento de una placa en homenaje a las víctimas de femicidios, travesticidios y transfeminicidios ocurridos en el distrito.
La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, la Unidad de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias del Municipio y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Los brownianos podrán realizar denuncias, recibir información y contención a través de los siguientes canales:
Fue creada en 1989 y se transformó en un pilar fundamental en el trabajo de acompañamiento a las víctimas. En 2024, se realizaron obras de puesta en valor del edificio, mejorando las condiciones para brindar atención a todas las personas que se acercan en busca de ayuda.
En cuanto a las herramientas de intervención disponibles, el Municipio cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes brindan asesoramiento, acompañamiento y contención. Estos profesionales trabajan de manera coordinada para asegurar una respuesta integral y efectiva ante cada caso.
“El 25 de noviembre es una fecha crucial para visibilizar este flagelo que afecta a tantas personas. Queremos llegar a cada vecino de Almirante Brown que necesite apoyo, asegurando que todos sepan dónde acudir y qué hacer frente a situaciones de violencia de género”, expresó el intendente Mariano Cascallares.
El 25 de noviembre fue declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad, concientizar sobre la gravedad de este problema y promover acciones para erradicarla.
Durante la jornada, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan; la presidenta del Consejo Asesor de las Mujeres, Cristina Vilotta; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic, y la directora del Instituto Municipal de las Juventudes, Daniela Señorelli.
Se sumaron vecinas que participan del programa “Mariposas”, quienes compartieron sus experiencias. También familiares y amigos de víctimas de violencia de género.
⚖️Femicidio de Noelia Torres: “Ya está todo encaminado para el juicio” 👇 #violenciadegenero https://t.co/bx5VDhN8Q6
— Noticias De Brown (@debrownweb) October 10, 2025