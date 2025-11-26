Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ¿Cuáles son los canales para pedir ayuda en Brown?

Desde el Municipio realizaron una jornada de capacitación y difundieron los medios de asistencia en caso de sufrir violencia de género. Los detalles.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó adelante una importante jornada de capacitación en el programa “Yendo”, en Burzaco. Este brinda herramientas para la detección y el abordaje de este tipo de casos.

La actividad

Tuvo lugar en la sede de la Unidad de Fortalecimiento Familiar (UFF), ubicada en España 2085, esquina Cerretti. Allí, se brindó un taller dirigido a estudiantes de la Secundaria N°56, situada frente a la entidad.

Durante el encuentro, se abordaron temáticas relacionadas con la prevención de la violencia de género y la importancia de crear espacios de acompañamiento y apoyo para las víctimas.

Posteriormente, las autoridades municipales realizaron el descubrimiento de una placa en homenaje a las víctimas de femicidios, travesticidios y transfeminicidios ocurridos en el distrito.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, la Unidad de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias del Municipio y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

Canales de atención

Los brownianos podrán realizar denuncias, recibir información y contención a través de los siguientes canales:

Línea 911 : en caso de emergencias

: en caso de Comisaría de la Mujer (Andrade 98, esquina Quintana, Burzaco): ofrece atención de psicóloga y abogada los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 17:30 hs.

(Andrade 98, esquina Quintana, Burzaco): ofrece atención de y los días Centro de Acceso a la Justicia (Roca 983, Burzaco): brinda asesoramiento jurídico y acompañamiento . Está disponible de lunes a viernes, de 9 a 15:30 hs, con servicios de apoyo en la denuncia y asistencia .

(Roca 983, Burzaco): brinda . Está disponible de con servicios de en la y . Juzgado de Paz de Almirante Brown : para aquellas situaciones más complejas . Cuenta con una UFI especializada en violencia de género y femicidios.

: para aquellas . Cuenta con una en Acompañamiento sanitario, asistencia y orientación en salud mental : el 0800 222 5462, línea 148 (ofrece información sobre el coronavirus y temas de salud) y el 0800 222 3444 (sobre salud sexual y reproductiva).

: el (ofrece información sobre el coronavirus y temas de salud) y el (sobre salud sexual y reproductiva). Hospital Lucio Meléndez (Presidente Juan Domingo Perón 858, Adrogué): servicios especializados en la atención médica de víctimas de violencia.

Sobre la UFF

Fue creada en 1989 y se transformó en un pilar fundamental en el trabajo de acompañamiento a las víctimas. En 2024, se realizaron obras de puesta en valor del edificio, mejorando las condiciones para brindar atención a todas las personas que se acercan en busca de ayuda.

En cuanto a las herramientas de intervención disponibles, el Municipio cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes brindan asesoramiento, acompañamiento y contención. Estos profesionales trabajan de manera coordinada para asegurar una respuesta integral y efectiva ante cada caso.

“El 25 de noviembre es una fecha crucial para visibilizar este flagelo que afecta a tantas personas. Queremos llegar a cada vecino de Almirante Brown que necesite apoyo, asegurando que todos sepan dónde acudir y qué hacer frente a situaciones de violencia de género”, expresó el intendente Mariano Cascallares.

Día de la Eliminación de la Violencia

El 25 de noviembre fue declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad, concientizar sobre la gravedad de este problema y promover acciones para erradicarla.

Durante la jornada, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan; la presidenta del Consejo Asesor de las Mujeres, Cristina Vilotta; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic, y la directora del Instituto Municipal de las Juventudes, Daniela Señorelli.

Se sumaron vecinas que participan del programa “Mariposas”, quienes compartieron sus experiencias. También familiares y amigos de víctimas de violencia de género.