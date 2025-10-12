Día de la Raza, una fecha para revalorizar la historia de las comunidades nativas

Si bien muchos lo conocen como Día de la Diversidad Cultural, el Gobierno decidió cambiar nuevamente el nombre de esta jornada por el original. La historia.

Argentina vive un nuevo fin de semana largo debido a que, por motivos turísticos, se trasladó para el viernes el feriado del 12 de octubre. Dicha fecha se conmemora el Día de la Raza, la cual busca reivindicar la importancia del diálogo intercultural y promover la diversidad.

Así nació

La jornada rememora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen institucionalizó este hecho como “fiesta nacional” y comenzó a llamarse como hoy en día.

Sin embargo, muchas décadas después, se modificó el nombre a Día del Respeto a la Diversidad Cultura. Esto se logró gracias al decreto 1584, establecido en noviembre de 2010. Fue producto de un debate intenso que dejó atrás la “conquista” y buscó despertar la reflexión sobre lo sucedido.

Según la nueva disposición, la decisión de cambiar la denominación tenía como objetivo “imprimir un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de Derechos Humanos a la diversidad étnica de todos los pueblos".

Las discusiones alrededor del tema habían comenzado una década atrás. En 2007, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó un proyecto que cuestionaba el término "raza".

En este marco, la entidad buscaba que fuera "una jornada de valorización de las identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica". También, añadía que esa modificación debía incorporarse en los calendarios escolares y en las currículas de capacitación a docentes.

Vuelta atrás

Actualmente, el Poder Ejecutivo revirtió el nombre y lo reemplazó por el original de “Día de la Raza”. Si bien no se emitió un anuncio oficial al respecto, las referencias reflejan este cambio terminológico en las plataformas oficiales.

No es la primera vez que sucede ya que el Gobierno había optado por referirse a esta jornada de esta manera también en 2024. De hecho, en el calendario oficial de feriados nacionales está señalada así.