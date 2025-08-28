Feriados: establecieron qué ocurrirá con los trasladables que caen los fines de semana

No existía una determinación al respecto en la ley. Los detalles.
El Gobierno determinó un cambio en el régimen de feriados nacionales. Desde ahora, todos los que caigan sábado o domingo podrán moverse en el calendario según lo disponga la autoridad competente.
La flamante implementación quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial. En ese contexto, se confirmó también que estas decisiones dependerán de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Este cambio no abarca a los feriados inamovibles, que seguirán celebrándose en su fecha original, sino que a alcanza a los catalogados como trasladables. Así, estos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior.
El objetivo de esta normativa es solucionar un vacío legal en la Ley 27.399, ya que esta no contemplaba qué hacer en estos casos de forma detallada. De esta manera, se evita la falta de una regla clara sobre estas fechas afecte el espíritu de la ley.
En lo que resta del año, el único traspasable que caerá un fin de semana es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemorará el domingo 12 de octubre. En esa línea, resta saber qué determinará la Jefatura de Gabinete de Ministros al respecto.
Por otro lado, los demás feriados de acá al cierre del 2025 son:
