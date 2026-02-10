Día de los Enamorados en Burzaco: conseguí el regalo ideal en la feria "Creadoras"

La iniciativa, organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, desembarcará nuevamente en la plaza Manuel Belgrano. ¿Cuándo será?

En una tarde que promete ser imperdible, “Creadoras” realizará una edición especial por el Día de los Enamorados en Burzaco. La clásica feria de emprendedoras se convertirá en la mejor opción para conseguir el regalo ideal para aquellas personas que amamos.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, encabezada por Mario Fuentes. Se llevará adelante este viernes, 13 de febrero, entre las 11 y las 18 hs. Tendrá como escenario la plaza Manuel Belgrano, ubicada en Amenedo y Eugenio de Burzaco.

Los más de 250 puestos ofrecerán una amplia variedad de productos de distintos rubros a precios accesibles y con grandes ofertas. De esta manera, se convertirá en la opción ideal para sorprender a esa persona especial en el Día de los Enamorados.

Entre las diferentes alternativas, los vecinos encontrarán emprendimientos de artesanías, cuadros, impresiones 3D, bijouterie, plantas, piezas de madera y cerámica, velas, almohadones, elementos decorativos y mucho más.

“Vení a buscar el regalo perfecto para esa persona especial y apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, afirmaron desde la ONG Compromiso Ciudadano.

¿Cómo sumarse?

Quienes deseen exponer sus productos en “Creadoras” deberán inscribirse a través de WhatsApp al 115044-2625.

“Si sos emprendedora/or, esta es tu oportunidad para compartir tu talento, vender tus productos y conectar con nuevas personas en una jornada llena de amor, creatividad y proyectos únicos”, enfatizaron desde la entidad browniana.