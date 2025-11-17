Distinguieron a tres instituciones educativas locales como "Escuelas Donantes": ¿De qué se trata?

El intendente Mariano Cascallares encabezó la iniciativa. La información.

En marco de una nueva jornada de colecta de sangre, Almirante Brown reconoció a tres instituciones educativas del distrito como “Escuelas Donantes”. Esta distinción es para destacar su compromiso con la promoción de esta acción solidaria a lo largo del año.

¿Cómo fue?

La actividad tuvo lugar en la Casa Municipal de las Cultura. Contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

En esa línea, estudiantes, docentes, autoridades educativas y equipos de salud estuvieron en la jornada que alcanzó más de un centenar de donantes efectivos. Incluyó también acciones de promoción, prevención y concientización sobre la importancia de hacerlo de manera regular y segura.

Durante el encuentro, el Honorable Concejo Deliberante anunció la sanción de la Ordenanza N° 13.846. La misma declara de Interés Municipal el proyecto "Escuela Donante". La iniciativa busca promover la contribución voluntaria en la comunidad educativa y desarrollar actividades de sensibilización en el ámbito barrial.

En este marco, tres instituciones fueron distinguidas: las Secundarias N° 17 "Emilio Pettoruti", N° 24 y N° 76. Estas fueron anfitrionas y organizadoras de múltiples colectas, involucrando activamente a alumnos, familias y docentes.

"Estamos muy contentos de compartir esta nueva jornada. Junto a Causa Común, a los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia, y con la participación protagónica de tres escuelas que han sido declaradas Escuelas Donantes, seguimos fortaleciendo una red solidaria para que cada vez más vecinos se conviertan en donantes habituales", destacó Cascallares.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Gabriela Vranic, autoridades municipales, equipos de salud y estudiantes de las instituciones reconocidas.