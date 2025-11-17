Inauguraron el club “Fratelli Tutti” en Glew: brinda ayuda a personas con consumo problemático

El corte de cinta contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares. La información.

Junto a vecinos y autoridades, la Fundación Vida Nueva inauguró el Club Parroquial “Fratelli Tutti” en Glew. Dicha institución desarrolla hace años una labor de prevención, asistencia y reinserción social de quienes atraviesan situaciones de consumo problemático y vulnerabilidad social.

¿Cómo fue?

La actividad se llevó a cabo en un predio ubicado en Provincia de Santa Fe y Timoteo Gordillo. Contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares, quien estuvo acompañado por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones; y el titular de la fundación, Luis Suárez.

Frente a los presentes, el jefe comunal aseguró: “Siempre vamos a estar junto a los clubes de barrio brownianos, porque sin lugar a dudas ellos son una herramienta fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades de toda nuestra gente".

A su turno, monseñor Lugones recordó que el “deporte se hace en equipo” y saludo el nacimiento de esta nueva institución para el barrio y todo Almirante Brown. “Pretendemos que este sea un lugar donde se abrace, donde se contenga, pero por sobre todas las cosas se ame y se cuide a la vida de todos los vecinos”, afirmó Suarez.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presentes el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; la representante de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Marina Lesci; el dirigente de la Unión de Clubes Parroquiales, Juan Manuel Gauna; el dirigente Víctor Lupo, y el equipo de diferentes áreas del Municipio.