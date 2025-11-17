Lun, 17/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2513
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
lunes 17 de noviembre de 2025

Inauguraron el club “Fratelli Tutti” en Glew: brinda ayuda a personas con consumo problemático


El corte de cinta contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares. La información.

Junto a vecinos y autoridades, la Fundación Vida Nueva inauguró el Club Parroquial “Fratelli Tutti” en Glew. Dicha institución desarrolla hace años una labor de prevención, asistencia y reinserción social de quienes atraviesan situaciones de consumo problemático y vulnerabilidad social.

¿Cómo fue?

La actividad se llevó a cabo en un predio ubicado en Provincia de Santa Fe y Timoteo Gordillo. Contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares, quien estuvo acompañado por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones; y el titular de la fundación, Luis Suárez.

Frente a los presentes, el jefe comunal aseguró: “Siempre vamos a estar junto a los clubes de barrio brownianos, porque sin lugar a dudas ellos son una herramienta fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades de toda nuestra gente".

A su turno, monseñor Lugones recordó que el “deporte se hace en equipo” y saludo el nacimiento de esta nueva institución para el barrio y todo Almirante Brown. “Pretendemos que este sea un lugar donde se abrace, donde se contenga, pero por sobre todas las cosas se ame y se cuide a la vida de todos los vecinos”, afirmó Suarez.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presentes el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; la representante de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Marina Lesci; el dirigente de la Unión de Clubes Parroquiales, Juan Manuel Gauna; el dirigente Víctor Lupo, y el equipo de diferentes áreas del Municipio.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram