Domingo de carnaval: ¿Dónde van a estar las murgas y comparsas?

La iniciativa es gratuita y abierta a toda la comunidad. Los detalles.

Los carnavales no se detienen en Almirante Brown. Para cerrar el fin de semana a puro baile, las murgas y comparsas llegarán este domingo, 15 de febrero, a San José con el objetivo de llenar de brillo sus calles.

¿Cuándo y dónde?

La propuesta se llevará a cabo en la intersección de Salta y 30 de Septiembre. Con entrada libre y gratuita, se pondrá en marcha a partir de las 19 hs. Desde la Comuna invitaron a los vecinos a vivir esta jornada que promete ser imperdible.

Las murgas y comparsas que van a desfilar serán:

“ Los Elegantes de San José ”

” “ Los Reyes del Alborto ”

” “ La Nueva Generación ”

” “Los Herederos de José Mármol”

¿Dónde más?

Luego de comenzar en Rafael Calzada y pasar el sábado por Burzaco, la temporada de carnaval browniano tendrá como siguientes paradas a Don Orione, Glew, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia.