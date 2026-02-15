Domingo de carnaval: ¿Dónde van a estar las murgas y comparsas?

La iniciativa es gratuita y abierta a toda la comunidad. Los detalles.
Los carnavales no se detienen en Almirante Brown. Para cerrar el fin de semana a puro baile, las murgas y comparsas llegarán este domingo, 15 de febrero, a San José con el objetivo de llenar de brillo sus calles.
La propuesta se llevará a cabo en la intersección de Salta y 30 de Septiembre. Con entrada libre y gratuita, se pondrá en marcha a partir de las 19 hs. Desde la Comuna invitaron a los vecinos a vivir esta jornada que promete ser imperdible.
Las murgas y comparsas que van a desfilar serán:
Luego de comenzar en Rafael Calzada y pasar el sábado por Burzaco, la temporada de carnaval browniano tendrá como siguientes paradas a Don Orione, Glew, Malvinas Argentinas y Ministro Rivadavia.
👯♀️Comenzaron los carnavales en Brown: una multitud disfrutó de la primera jornada👇https://t.co/F0hGZWQPWJ
— Noticias De Brown (@debrownweb) February 9, 2026