Don Orione, entre los barrios más baratos para comprar una propiedad

Los datos surgieron de un relevamiento que llevó adelante una web especializada. Los detalles.

Un informe de ZonaProp reveló que el valor de venta en el Gran Buenos Aires Oeste-Sur subió un 0,2% en enero y acumula un incremento del 2,1% en el último año. En este marco, un departamento de dos ambientes tiene un precio de u$s 83.442, mientras que uno de tres se posiciona en u$s 117.126.

El estudio

Se realizó en base a los avisos publicados por anunciantes en el portal de clasificados. Don Orione registra la oferta más económica en el mercado, con un costo medio de u$s 592 por m2. Le siguen San José (u$s 670 el m2) y Villa de los Trabajadores (u$s685 m2).

En contraposición, las zonas más caras para comprar son Tristán Suárez con un precio promedio de u$s 2.779 el m2, Villa Udaondo con u$s 2.640 por m2 y Don Bosco con u$s 2.513 por m2.

En cuanto al alquiler, el precio de los departamentos en el Gran Buenos Aires Oeste-Sur creció un 1,8% en enero, y 38% en los últimos doce meses. Canning lidera el ranking de los barrios más costosos, donde un dos ambientes asciende a $794.709 mensuales. Atrás se ubican Sáenz Peña ($695.974) e Ituzaingó ($654.672).

Por su parte, el relevamiento detalla que entre las zonas con precios más bajos se posiciona Paso del Rey ($445.819), Luis Guillón ($454.539) y El Jagüel ($467.631).