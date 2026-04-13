ONG Compromiso lanza Escuela de Directores Técnicos de Fútbol

La entidad browniana presentó un nuevo ciclo con aval oficial de FIFA, CONMEBOL Y AFA. Enterate cómo inscribirte.
La ONG Compromiso Ciudadano concreta un nuevo desafío y junto a la liga del Área Metropolitana Buenos Aires (LAAMBA) inicia la inscripción al curso oficial para Directores Técnicos homologado por la FIFA, la confederación sudamericana (Conmebol), la AFA y la asociación de técnicos (ATFA).
El primer ciclo, cuya inscripción se inicia hoy, es el de Futsal y luego se anunciarán otros cursos oficiales que darán comienzo. Para anotarse u obtener más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 11 2585-8004.
El convenio fue firmado por Mario Fuentes, titular de Compromiso Ciudadano, con Mariano De Luca, directivo de Laamba.
“Llevamos más de 11 años de trabajo y siempre vinculados con instituciones comunitarias de cada localidad, queremos que sus directores técnicos puedan tener su titulo oficial y crecer en las disciplinas” afirmó Fuentes.
Del encuentro también participaron Leandro Cuervo y Gastón Goldenberg.
Esta vez hicieron llegar recibidores para el área de neonatología. Se reunieron con directivos y felicitaron al todo el equipo del establecimiento. 💙🙌https://t.co/3nWxnKRpee
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 11, 2026