ONG Compromiso lanza Escuela de Directores Técnicos de Fútbol

La entidad browniana presentó un nuevo ciclo con aval oficial de FIFA, CONMEBOL Y AFA. Enterate cómo inscribirte.

La ONG Compromiso Ciudadano concreta un nuevo desafío y junto a la liga del Área Metropolitana Buenos Aires (LAAMBA) inicia la inscripción al curso oficial para Directores Técnicos homologado por la FIFA, la confederación sudamericana (Conmebol), la AFA y la asociación de técnicos (ATFA).

El primer ciclo, cuya inscripción se inicia hoy, es el de Futsal y luego se anunciarán otros cursos oficiales que darán comienzo. Para anotarse u obtener más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 11 2585-8004.

El convenio fue firmado por Mario Fuentes, titular de Compromiso Ciudadano, con Mariano De Luca, directivo de Laamba.

“Llevamos más de 11 años de trabajo y siempre vinculados con instituciones comunitarias de cada localidad, queremos que sus directores técnicos puedan tener su titulo oficial y crecer en las disciplinas” afirmó Fuentes.

Del encuentro también participaron Leandro Cuervo y Gastón Goldenberg.