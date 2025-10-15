Dos personas fallecieron en un incendio en Calzada: investigan las causas

Se trataba de una pareja que estaba separada. Hallaron a la mujer calcinada. El hombre logró ser rescatado, pero no logró sobrevivir. Los detalles.

Una tragedia conmueve a los vecinos de Rafael Calzada. Dos personas, mayores de 60 años, murieron en las últimas horas en medio de un voraz incendio. La Policía investiga si fallecieron a raíz del incendio o si hubo otras causales y qué fue lo que provocó el fuego.

¿Qué pasó?

Ocurrió este martes, 14 de octubre, a plena luz del día. Tuvo como escenario una vivienda ubicada en Falucho al 4400, en el límite con Claypole. Esta sería propiedad del hombre fallecido.

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown trabajaron en el lugar para extinguir rápidamente las llamas y evitar su propagación. En ese marco, hallaron los cuerpos de las víctimas.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, encontraron a la mujer de65 años calcinada; mientras que el hombre de 63 logró ser rescatado por los oficiales, pero no logró sobrevivir a raíz de la gravedad de las heridas.

En este marco, los resultados de las autopsias serán claves para esclarecer el caso. Asimismo, detallaron que las víctimas serían ex pareja y que, pese a ello, la mujer iba a limpiar semanalmente la casa de quien era su marido.

Interviene en la investigación la Comisaría N°5 de Almirante Brown.