Malvinas: voraz incendio destruyó un taller mecánico y autos que se encontraban en reparación

Se desplegó un operativo en el local. Se registraron serios daños. Los detalles.
Un impresionante incendio se desató en las últimas horas en un taller mecánico de Malvinas Argentinas. Debido a la intensidad del fuego, trabajaron en el lugar tres dotaciones de Bomberos Almirante Brown.
El siniestro se registró durante este martes, 7 de octubre, a plena luz del día. Tuvo como escenario un local ubicado en la intersección de Retiro y San Pablo, de dicha localidad.
Según informaron oficialmente, el incendio provocó serios daños materiales en varios vehículos que se encontraban en reparación y también en las instalaciones del propio taller.
Tras varios minutos, los oficiales lograron controlar y combatir las llamas que se extendieron con rapidez. Colaboraron con las tareas de apoyo personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo provocaron.
