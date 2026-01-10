Dragon Ball cumple 40 años: inmortalizaron parte de su historia en un mural de Calzada

La pintura retrata diferentes etapas de la vida de Goku. Mirá las imágenes.

Dragon Ball es una de las series más importante de la historia del animé y dejó una huella imborrable en muchas generaciones. Este 26 de febrero no será una fecha más para los fanáticos, ya que se cumplirán 40 años de su primera transmisión en televisión.

En este marco, por su impacto cultural y artístico que la convirtió en un fenómeno global que trasciende el tiempo, Almirante Brown realizó un mural para homenajear el aniversario en Rafael Calzada.

¿Dónde está?

La obra está plasmada en avenida República Argentina 2220, lugar que se convertirá en un punto de encuentro para los fanáticos que busquen tomarse una foto con los distintos personajes.

En la pintura, se pueden observar distintas etapas de Goku. Por ejemplo, se inmortalizó su niñez en “Dragon Ball”, el comienzo de la serie que conquistó a los fan. También se lo aprecia en su estado normal de adultez de “Dragon Ball Z”, donde protagonizó peleas más intensas y prolongadas.

Asimismo, el mural cuenta con imágenes del protagonista principal transformado en Super Saiyajin 3, como en “Dragon Ball Z”, y en Super Saiyajin 4, de “Dragon Ball GT”.

Acompañado de una frase conmemorativa por los 40 años, está presente Shenlong, el dragón sagrado que aparece cuando se reúnen las siete esferas. También, la obra muestra a Goku Black. Se trata del villano del arco de Trunks del Futuro en "Dragon Ball Super".

Sobre el mural

Bautizado como “40 años de Dragon Ball”, fue realizado por Heber Martínez, Gabo Luna, Eki Besada y Gustavo Alderete y contó con la coordinación de Martín “Tin” Penedo. Los artistas forman parte del programa “Embellecimiento Urbano” de la Comuna.