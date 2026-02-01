Durante cinco días, realizarán castraciones gratuitas en Mármol

La atención será por orden de llegada. ¿Dónde y en qué horario?

Durante cinco días consecutivos, se llevará adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos en José Mármol. Habrá un cupo de 50 intervenciones por jornada.

¿Cuándo y dónde?

Será desde el próximo lunes, 2 de febrero, y hasta el viernes 6, inclusive. Se desarrollará en la delegación municipal de la localidad, ubicada en Molina 636, entre Bynnon y Mitre.

Según informaron, los vecinos deberán presentarse únicamente con su mascota, a partir de las 7.30 hs. Como es habitual, la atención será por orden de llegada.

Los animales deberán concurrir con un ayuno previo de 12 hs, tanto de sólidos como de líquidos. En el caso de los felinos, tendrán que ser trasladados dentro de una bolsa de red (tipo cebolla) o en transportadora. Además, se solicita llevar una manta por cada uno.

Se podrán esterilizar a las mascotas a partir de los cinco meses y también hembras que se encuentren en celo o preñadas. “Aprovecha el operativo en tu barrio”, indicaron desde la entidad en sus redes sociales.