Durante toda esta semana, realizarán operativos de DNI en diferentes puntos de Brown

Se podrá tramitar todo lo vinculado al documento, solicitar partidas de nacimiento, cambios de domicilio y denuncias de extravío, entre otros servicios. Conocé la grilla completa.

La semana comienza con nuevos operativos de documentación en Almirante Brown. En esta oportunidad, se llevarán adelante en José Mármol, Rafael Calzada, San Francisco de Asís, Burzaco y Glew.

¿Dónde estarán?

Las jornadas se realizarán de 9 a 15 hs y no se suspenderán por lluvia. La grilla es la siguiente:

Hoy, lunes 20: CIC de José Mármol (Frías y San Luis)

(Frías y San Luis) Martes 21: delegación Rafael Calzada (Güemes y Cervantes)

(Güemes y Cervantes) Miércoles 22: Centro Comunitario “3 de Febrero” de Don Orione (Los Antes 3960)

(Los Antes 3960) Jueves 23: Instituto “Lucy” de Burzaco (Lacamera y Algarrobo)

(Lacamera y Algarrobo) Viernes 24: delegación Glew (Reina Elena y Newbery)

Durante los operativos, se podrán efectuar distintas gestiones de forma gratuita. Entre ellas, la tramitación de todo lo vinculado al DNI, solicitar partidas de nacimiento, certificados, cambios y constancias de domicilio y concretar denuncias de extravío.

También se extenderán pre identificaciones (CPI), se podrá avanzar con el trámite de empadronamiento de extranjeros e iniciar cambio de género, entre otros servicios.

Sobre la iniciativa

Es impulsada por el Municipio de Almirante Brown, el Registro Provincial de las Personas y la Jefatura de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

“Seguimos con esta importante propuesta que descentraliza servicios en los barrios de forma gratuita, gracias al trabajo articulado con el Gobierno bonaerense. Siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo Cascallares.