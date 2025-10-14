Entregaron nuevas ambulancias, un equipo de rayos X y un mamógrafo al hospital Oñativia

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y el intendente Mariano Cascallares visitaron el nosocomio. Los detalles.

Con el objetivo de fortalecer la salud pública, el Gobierno bonaerense entregó tres nuevas ambulancias equipadas, un equipo de rayos X y un mamógrafo al hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Además, refaccionó todo el sector de diagnóstico por imágenes.

¿Cómo fue?

El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, llevaron a cabo en las últimas horas una recorrida por las instalaciones del nosocomio. Durante la visita, las autoridades supervisaron el funcionamiento de los flamantes equipos y unidades.

Las incorporaciones se realizaron en el marco de una política pública que tiene como objetivo seguir mejorando la infraestructura sanitaria y ampliar los servicios de salud pública al alcance de los vecinos de Almirante Brown.

En ese marco, Cascallares destacó la “recorrida junto a Nicolás” y resaltó que fue "sumando un gran aporte por parte del Ministerio de Salud con ambulancias nuevas, equipamiento y tecnología para este gran hospital como es el Oñativia".

"Todas estas son mejoras importantes que se suman también a las obras de refacción y puesta en valor del hospital Lucio Meléndez", sostuvo el intendente.

En tanto, el jefe comunal continuó: “Junto al gobernador Axel Kicillof, estamos convencidos de que tenemos que tener un sistema de salud pública con mucha fortaleza, sobre todo en momentos en los que los vecinos más lo necesitan".

Más trabajos

En paralelo, se avanza también con obras de infraestructura en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Entre ellas, la refacción integral de los techos de todo el edificio, con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y reacondicionamiento de estructuras.

Como parte de la renovación integral de los quirófanos, se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación. Además, se sumó un grupo electrógeno, se realizan mejoras en los sistemas de ventilación y se pone en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente durante la visita el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez; el director general de Emergencias Médicas, Alejandro Peyroulou; y las autoridades del Oñativia, César Maximiliano Chico, José Luis Vieyra, Claudio Ramón Molinas y Alejandro De Marco, entre otros funcionarios.